Брэндон Дубински – о пропуске матчей "Коламбуса": "Я столкнулся с некоторыми медицинскими проблемами"

Нападающий Брэндон Дубински заявил, что вернется в состав "Коламбуса" в ближайшее время. Напомним, что клуб отпускал 31-летнего хоккеиста домой по личным причинам. В СМИ сообщалось, что игрок самостоятельно проходил лечение.

– Сейчас все хорошо, я столкнулся с некоторыми медицинскими проблемами, – цитирует Columbus Dispatch Дубински. – Приятно вернуться на лед и потренироваться. Мне нужно было вернуться домой, чтобы привести себя в порядок. Вы можете говорить что хотите, честно. Это ваши проблемы. Все мы люди.

В этом сезоне Дубински провел 31 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал всего 12 (3+9) очков.