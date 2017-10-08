Брендан Галлахер: "Нет никакого оправдания нашей неготовности"

Нападающий "Монреаля" Брендан Галлахер считает, что его команде нет оправданий после поражения от "Вашингтона" со счетом 1:6 в матче регулярного чемпионата НХЛ. В этом матче четыре шайбы забросил Александр Овечкин.

– Это банальное оправдание, – цитирует официальный сайт НХЛ Галлахера. – Мы же понимали, куда едем. Знали, какая команда нам будет противостоять. Нет никакого оправдания нашей неготовности. Нельзя пропускать три шайбы за три минуты и рассчитывать на победу. Это был жестокий урок.