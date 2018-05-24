09:06 | Хоккей — НХЛ

Брэден Холтби: В "Вашингтоне" мы никогда не наезжаем друг на друга, нам здесь очень комфортно"


Голкипер "Вашингтона" Брэден Холтби после победы над "Тампой-Бэй" (4:0) в полуфинале Кубка Стэнли сказал, что он комфортно чувствует себя в команде.

"Мне кажется, наша нынешняя команда действительно понимает, что значит быть командой и как выигрывать, - цитирует игрока официальный сайт НХЛ. - Может быть, у наших прошлых команд и было больше мастерства, может, они и были сильнее на бумаге. Но в этой команде все знают свои роли, все вносят в общий успех свою лепту, и всем нам друг с другом очень комфортно. Я еще никогда не играл в такой команде, как эта, где в любой ситуации мы настолько уверены друг в друге и никогда друг на друга не наезжаем. Группа людей с такой силой духа, как эта - большая редкость.

Вратарь признан лучшим игроком матча. В финале Кубка Стэнли его команда сыграет с "Вегасом".

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http://hockey.sport-express.ru/nhl/2017-2018/

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