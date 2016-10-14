08:55 | ХОККЕЙ — НХЛ

Брэден Холтби: "Питтсбург" играет энергично"

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Вратарь "Вашингтона" Брэден Холтби не удивлен интенсивностью игры в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (2:3 Б).

Голкипер, отразивший 28 бросков по воротам, подчеркнул, в этой встрече сошлись две хорошие команды, которым удалось показать интересный хоккей.

- Очевидно, что у "Питтсбурга" много энергии, - приводит пресс-служба НХЛ слова Холтби. - Но и мы были готовы к игре. Сегодня встретились две сильные команды, что приводит к хорошей игре в их исполнении.

В этом матче нападающий "Пингвинз" Евегний Малкин отличился голом и реализовал буллит. Его соотечественники из "Кэпиталз" Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не сумели поразить ворота Флери в серии послематчевых штрафных бросков.

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