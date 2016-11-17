Брэден Холтби: "Оши и Бэкстрем - сердце "Вашингтона"

Вратарь "Вашингтона" Брэден Холтби высоко оценил игру Ти. Джея. Оши и Никласа Бэкстрема в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Питтсбургом" (7:1). По словам голкипера, нападающие ведут команду за собой. Оба форварда набрали в этой встрече по 4 очка.

- "Вашингтон" продемонстрировал быстрый хоккей без остановок, - приводит официальный сайт НХЛ слова Холтби. - Все игроки "Кэпиталз" были настроены на победу. Мне кажется, что именно в этой встрече мы поняли, что должны быть лучше и играть в свой хоккей.

Когда Бэкстрем, Оши показывают хорошую игру, остальные поддерживают их. Они - сердце "Вашингтона" и ведут команду за собой. Наконец-то их усилия принесли результат.