Брэден Холтби: "Место в регулярке не так важно. Надо только попасть в плей-офф"

Голкипер "Вашингтона" Брэден Холтби подчеркнул, что команда должна гордиться очередным попаданием в плей-офф.

– Сейчас в НХЛ не так важно, какое место команда занимает в турнирной таблице, – приводит официальный сайт НХЛ на русском слова Холтби. – Надо только попасть в плей-офф. Это одна из задач в этом сезоне для нас. Мы понимали, что будут взлеты и падения, но надо попасть в плей-офф… Приятное чувство. Ребята могут гордиться. Мы должны гордиться тем, что оказались в такой ситуации. Но теперь надо двигаться дальше.

"Вашингтон" лидирует в Столичном дивизионе. В четверг команда, которая выиграла пять последних матчей и девять из десяти, получила путевку в плей-офф. "Столичные" в четвертый раз подряд выходят в плей-офф (в прошлом и позапрошлом годах с первого места) и всякий раз выбывают из розыгрыша Кубка Стэнли во втором раунде.