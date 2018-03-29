Брэден Холтби: "Играем лучше, когда разница всего в одну шайбу"

Вратарь "Вашингтона" Брэден Холтби остался доволен игрой команды в матче с "Рейнджерс" (3:2 ОТ). По его словам, команда мобилизуется в сложных ситуациях.

– Мы чувствуем себя уверенно в любой ситуации в игре, – цитирует официальный сайт НХЛ Холтби. – Играем лучше, когда борьба плотная, когда разница всего в одну шайбу. Наше мастерство позволяет нам склонить чашу весов в свою пользу в конце игры. Для ребят это вызов. Поэтому мы выходим на новый уровень и заставляем соперника чувствовать некоторую панику и открываться.