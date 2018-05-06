Брэден Холтби: "Болельщики иногда думают, что все пропало, но мы так не думаем"

Голкипер "Вашингтона" Брэден Холтби после пятого матча четвертьфинала Кубка Стэнли против "Питтсбурга" (6:3, 3-2 в серии) поблагодарил болельщиков за поддержку. По его словам, команда бьется в каждом моенте, чтобы болельщики не теряли надежду на успех.

– Сегодня была как раз та игра, когда нам была необходима поддержка болельщиков, – цитирует Холтби cbc.ca. – Вероятно, что они иногда думают, мол, это снова мы, все ясно... Однако мы так не думаем. Мы думаем о том, как продолжать идти вперед и оказывать давление. Мы стараемся фокусироваться на каждом моменте. Надеюсь, что третий период дал им веру, ведь эта группа болельщиков в свою очередь поверила в нас.