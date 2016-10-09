Брэд Треливинг: "Калгари делает все, чтобы подписать контракт с Годро"

Генеральный менеджер "Калгари" Брэд Треливинг уверен, что в ближайшее время клуб достигнет договоренности о подписании нового контракта с нападающим Джонни Годро. Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает получать 8 миллионов долларов за сезон. При этом "Флэймз" готовы платить только 6,5 миллиона.

- Мы делаем все возможное ради этого, - приводит официальный сайт НХЛ слова Треливинга. - Бизнес в нашем деле не всегда самая приятная сторона и сейчас мы этим занимаемся. Я абсолютно уверен, чтобы сможем заключить контракт, который устроит Джонни и нас. Мы надеемся и стремимся к тому, чтобы Джонни не просто был с нами, а был с нами уже в среду.