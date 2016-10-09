12:04 | ХОККЕЙ — НХЛ

Брэд Треливинг: "Калгари делает все, чтобы подписать контракт с Годро"

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Генеральный менеджер "Калгари" Брэд Треливинг уверен, что в ближайшее время клуб достигнет договоренности о подписании нового контракта с нападающим Джонни Годро. Ранее сообщалось, что форвард рассчитывает получать 8 миллионов долларов за сезон. При этом "Флэймз" готовы платить только 6,5 миллиона.

- Мы делаем все возможное ради этого, - приводит официальный сайт НХЛ слова Треливинга. - Бизнес в нашем деле не всегда самая приятная сторона и сейчас мы этим занимаемся. Я абсолютно уверен, чтобы сможем  заключить контракт, который устроит Джонни и нас. Мы надеемся и стремимся к тому, чтобы Джонни не просто был с нами, а был с нами уже в среду.

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