Брэд Парк: "НХЛ не пустила игроков на Олимпиаду? Дело не в деньгах"

Лучший защитник Суперсерии-72 Брэд Парк в составе сборной Канады и шестикратный обладатель "Норрис Трофи" заявил, что с пониманием относится с отказу НХЛ от участия в Олимпиаде-2018. Также он отметил, что лиге придется считаться с желанием отдельных игроков поехать на Игры.

– Если в МОК хотели видеть лучших игроков в Корее, нужно было предложить соответствующие условия, – заявил Парк. – Клубы Лиги рискуют игроками, поэтому на время Олимпиады в МОК должны обеспечить страховки и другие условия. Прекрасно понимаю позицию Лиги и большинства владельцев клубов.

– Во всем мире сейчас уверены, что в НХЛ просто хотели лучшего предложения.

– Дело ни в деньгах, а в цене риска. Жаль, что мы не увидим лучших игроков на следующих Играх.

– Что скажете о желании отдельных хоккеистов, как Александр Овечкин, поехать в Корею, несмотря ни на что?

– Это их решение, и с этим придется считаться. Главное, чтобы это не вызвало сумятицу. (Евгений БЕЛОУСОВ)