Брэд Маршан: "Я поступил недисциплинированно, но главное – мы в плей-офф"

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан, дисквалифицированный на два матча за колющий удар соперника клюшкой, отметил, что поступил не очень правильно. Инцидент произошел во время матча регулярного чемпионата против"Тампа-Бэй" (4:0).

Маршан был удален в первом периоде до конца встречи за удар защитника "Молний" Джейка Дотчина между ног. Форвард также оштрафован на 110 тысяч долларов.

– Определенно это было очень-очень самонадеянно и недисциплинированно, – цитирует Маршана ESPN. – Но теперь уже сделать ничего нельзя. Самое важное – мы в плей-офф. Неважно, с кем нам придется играть – нужно выполнять свою работу.

Пару игр и мы будем снова полностью боеспособной командой. Ребята победили в тяжелом матче и без меня, и они будут готовы играть снова, несмотря ни на что. В хоккее случается разное, но единственное, что меня волнует, это партнеры по команде и семья.