Брэд Маршан: "Я бы проторчал на льду минут восемь в конкурсе паса"

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан отметил, что не смог бы справиться с конкурсом мастерства паса в рамках Матча всех звезд НХЛ.

– Всей душой сопереживаю ребятам, соревновавшимся в мастерстве паса. Они просто невероятные мастера.

Сам я не смог бы сделать ни одного элемента из этого упражнения, – цитирует Маршана русская версия официального сайта НХЛ. – Я толком и пасовать-то набросом не умею, так что я бы даже через барьерчик шайбу не перебросил, не говоря уже о том, чтобы попасть ею в эти крохотные ворота. Очень впечатлен их мастерством и рад, что всего этого не пришлось делать мне, потому что я бы проторчал на льду минут восемь.