Брэд Маршан: "Василевский несколько раз спас "Тампу"

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан посетовал на ошибки в матче второго раунда плей-офф НХЛ с "Тампа-Бэй" (1:4, 1-2). Также он отметил игру вратаря "Тампы" Андрея Василевского.

– Мы допустили несколько ошибок, после чего не смогли вернуться в игру, – цитирует официальный сайт НХЛ Маршана. – Во время игры несколько раз мы оказывали давление на соперника, но его вратарь спасал несколько раз. Такое иногда бывает.