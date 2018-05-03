08:39 | Хоккей — НХЛ

Брэд Маршан: "Василевский несколько раз спас "Тампу"

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Нападающий "Бостона"  Брэд Маршан посетовал на ошибки в матче второго раунда плей-офф НХЛ с "Тампа-Бэй" (1:4, 1-2). Также он отметил игру вратаря "Тампы" Андрея Василевского.

– Мы допустили несколько ошибок, после чего не смогли вернуться в игру, – цитирует официальный сайт НХЛ Маршана. – Во время игры несколько раз мы оказывали давление на соперника, но его вратарь спасал несколько раз. Такое иногда бывает.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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vasili_xxx

Брэд Маршан отметил игру вратаря "Тампы" Андрея Василевского... в конце матча он подошел к нему и лизнул его ...через маску вратаря ))

10:00

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