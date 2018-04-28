10:51 | Хоккей — НХЛ

Брэд Маршан – о просьбе НХЛ не лизать соперников: "Это ложь"


Нападающий "Бостона" Брэд Маршан в Твиттере прокомментировал новость о том, что НХЛ обратилась к игроку с просьбой не лизать и не обнимать соперников.

Канадский форвард в первой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с "Торонто" обнял нападающего Лео Комарова и лизнул его щеку. Отметим, что Маршан вытворял подобное и во время регулярного чемпионата – тогда он поцеловал Комарова.

– Это ложь, – написал Маршан.

Звезду "Бостона" попросили не лизать и не обнимать соперников. Зачем он это делает?

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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