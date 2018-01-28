Брэд Маршан: "Не осознавал, что в Тампе так много фанатов "Брюинз"

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан в Твиттере поблагодарил болельщиков, которые посетили мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ в Тампе. Ранее форвард "Брюинз" признавался, что он не смог бы справиться с конкурсом распасовщиков.

– Очень благодарен за любовь и поддержку со стороны болельщиков из Тампы прошлой ночью во время мастер-шоу, – написал Маршан. – Не осознавал, что в Тампе так много фанатов "Брюинз".

So grateful for all the love and support from Tampa fans last night at the skills comp! Didn’t realize there were so many Bruins in Tampa – Brad Marchand (@Bmarch63) 28 января 2018 г.

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