21:21 | Хоккей — НХЛ

Брэд Маршан: "Не осознавал, что в Тампе так много фанатов "Брюинз"


Нападающий "Бостона" Брэд Маршан в Твиттере поблагодарил болельщиков, которые посетили мастер-шоу в рамках Матча звезд НХЛ в Тампе. Ранее форвард "Брюинз" признавался, что он не смог бы справиться с конкурсом распасовщиков.

– Очень благодарен за любовь и поддержку со стороны болельщиков из Тампы прошлой ночью во время мастер-шоу, – написал Маршан. – Не осознавал, что в Тампе так много фанатов "Брюинз".

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