Брэд Маршан: "Когда уже "Торонто" будет выпускать одного Мэттьюса против пятерки соперника?"

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан высоко оценил игру форварда "Торонто" Остона Мэттьюса. 29-летний канадец ждет, что в скором времени "Мэйпл Ливз" будут выпускать американца в одиночку против пяти хоккеистов соперника.

"Когда уже "Торонто" начнет выпускать Мэттьюса одного против пятерки соперника, чтобы это было честно по отношению к другим командам?", – написал Маршан на своей странице в Твиттере.

Напомним, что Мэттьюс выступает за "Торонто" с 2016 года. В текущем сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 7 матчей и набрал 10 (6+4) очков.