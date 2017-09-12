Брэд Маршан: "Будем рады за Пастрняка, сколько бы он не получал в "Бостоне"

Нападающий "Бостона" Брэд Маршан отметил, что считает нападающего Давида Пастрняка феноменальным игроком и будет рад, если он останется в команде. Напомним, что чех отказался подписывать новое соглашение с "Медведями" на семь лет с зарплатой в 6 миллионов долларов за сезон. Ранее сообщалось, что у игрока есть варианты с продолжением карьеры в КХЛ.

– Мы все хотим, чтобы в нашей команде играли успешные хоккеисты, – цитирует CSNNE Маршанда. – Пастрняк провел отличный сезон. Будем рады за него, какой бы контракт он не получил.

Он заработает много денег по новому соглашению. Это феноменальный игрок, а ему всего 21 год. У него будет долгая карьера. Сейчас такая тенденция в лиге – контракты становятся больше. Пару лет назад такого не было, как этим летом, когда молодым игрокам дают огромные контракты.