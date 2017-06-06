Брайан Раст: "Шайба чудом не попала в ворота "Нэшвилла"

Нападающий "Питтсбурга" Брайан Раст после поражения от "Нэшвилла" (1:4, 2-2) подчеркнул, что команда сумела создать голевые моменты, но не смогла их реализовать. По его словам, капитан "Пингвинз" Сидни Кросби изменил бы исход встречи, если бы сумел переиграть Пекку Ринне. Напомним, что следующий матч пройдет 9 июня на площадке "Пингвинз".

- Наше звено сделало шаг в правильном направлении, - приводит русскоязычная версия официального сайта НХЛ слова Раста. - Мы с Кросби и Гюнтцелем создали много моментов, но, к сожалению, это не принесло желаемого результата. В игре всегда бывают ситуации, которые способны изменить ход встречи. Я считаю, что такой ситуацией мог быть прорыв Сида к воротам, когда он дважды пытался переиграть Ринне.

После этого мы с Джейком имели возможность сыграть на добивании, но шайба каким-то чудом не попала в ворота. Мы рады тому, как сыграло наше звено. Сейчас нужно оставить этот результат в прошлом. Мы сыграли хорошо и знаем это. Постараемся показать такой же уровень хоккея в следующей встрече, при этом хотелось бы добиться успеха у себя дома.