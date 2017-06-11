Брайан Раст: "Питтсбургу" следует думать о шестой игре финала как об очередном матче"

Нападающий "Питтсбурга" Брайан Раст в преддверии шестого матча финала Кубка Стэнли с "Нэшвиллом" подчеркнул, что его команде не нужно отходить от привычной рутины подготовки. Счет в серии – 3-2. Следующая встреча пройдет 12 июня и начнется в 3.00 по московскому времени.

– Мне кажется, нам следует, насколько это только возможно, думать о завтрашнем дне просто как об очередном матче, – приводит официальный сайт НХЛ слова Раста. – Разумеется, ставки подняты, все происходящее немного важнее, и на нас оказывается больше давления. Но лучше не отходить от привычной рутины подготовки и делать все то же самое, что приводит к успеху в любой другой день.