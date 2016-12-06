08:05 | ХОККЕЙ — НХЛ

Брайан Раст: "Не ожидал, что сделаю хет-трик в матче с "Оттавой"

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Нападающий "Питтсбурга" Брайан Раст, который стал автором трех заброшенных шайб в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Оттавы" (8:5), подчеркнул, что в этой встрече был достаточно удачлив. Форвард не ожидал, что сможет трижды поразить ворота соперника.

- Не могу сказать, что ожидал этого, - приводит пресс-служба НХЛ слова Раста. – Когда я в последний раз оформлял хет-трик, был больше на выбросе. Команда действовала не так хорошо, но в этой игре было необходимо найти способ получить открыть в определенных ситуациях, и я был достаточно удачлив, чтобы получить пенальти.

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