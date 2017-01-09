Брайан Маклеллан: "Теперь для Овечкина командные успехи представляют главную ценность"

Генеральный менеджер "Вашингтона" Брайан Маклеллан считает, что нападающий команды Александр Овечкин стал серьезнее относиться к своей работе. По его словам, сейчас он больше думает об успешном выступлении команды в Кубке Стэнли.

– Он уже не тот маленький мальчик, которым когда-то был, – цитирует официальный сайт НХЛ Маклеллана. – В нем по-прежнему много страсти и ему нравится веселиться, но это уже не то, что было в начале карьеры.

Он добился большинства индивидуальных целей, так что теперь настала пора командных свершений. Думаю, для него это важно. Он стал взрослее, изменился и теперь для него это представляет главную ценность.