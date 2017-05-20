Брайан Дюмулин: "Питтсбургу" удалось действовать просто и эффективно"

Защитник "Питтсбурга" Брайан Дюмулин после победы в четвертом матче 1/2 финал Кубка Стэнли над "Оттавой" (3:2) заявил, что кадровые потери положительно сказались на настрое команды. "Пингвинз" сравняли счет в серии – 2-2.

– Всякий раз, когда выбывает защитник, нас это мобилизует, – приводит официальный сайт НХЛ слова Дюмулина. – Нападающие также больше возвращаются назад и помогают нам при сменах. Играть в пять защитников непросто, но мы уже делали это раньше. Сегодня нам удалось продолжать играть короткие смены, действовать просто и эффективно.