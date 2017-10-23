Брайан Бойл: "Я готов играть"

Нападающий "Нью-Джерси" Брайан Бойл рассказал о своих ощущениях после возвращения к тренировкам с командой. Ранее у 32-летнего хоккеиста был выявлен хронический миелоидный лейкоз. Заболевание игрока находилось на ранних стадиях, поэтому лечению было произведено с помощью медикаментов.

– Получилось даже немного лучше, чем я думал, тело неплохо реагировало, – цитирует сайт НХЛ Бойла. – Руки и ноги работали вместе. Я целый месяц катался на коньках, так что мне нужно было просто понять, на что я способен сейчас. По ходу тренировки мне становилось только лучше. Я хорошо себя чувствую физически. Главное, что я вернулся сюда, я готов играть.

В прошлом сезоне Бойл провел 75 матчей в составе "Тампа-Бэй" и "Торонто" и записал на свой счет 25 (13+12) очков.