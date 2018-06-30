Браун восстановится после операции на плече к тренировочному лагерю "Кингз"

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Джон Стивенс отметил, что нападающий Дастин Браун успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю. Напомним, что в апреле 33-летний хоккеист перенес операцию на плече и с тех пор не выходил на лед.

– С Брауном все происходит так, как мы и думали. Мы чувствуем, что он полностью восстановится и будет готов к работе, – цитирует сайт НХЛ Стивенса.

Напомним, что в минувшем сезоне Браун набрал 61 (28+33) очко в 81 встрече регулярного чемпионата НХЛ. Этой отметки он добился впервые в карьере, максимум он набирал 60 очков в сезоне-2007/2008, после чего лишь четыре раза добирался до 50 очков.