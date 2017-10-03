Брат Суббана продолжит карьеру в "Вегасе"

Брат защитника "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббана Малькольмом Суббан, выступающий на позиции вратаря, продолжит карьеру в "Вегасе", сообщает в Твиттере журналист Джо Хаггерти. Накануне "Бостон", выбравший голкипера в 2012 году, выставил его на драфт отказов.

Отметим, что в июле "Брюинз" подписали новый контракт с голкипером. Соглашение было рассчитано на 2 года.

В минувшем сезоне голкипер играл в АХЛ, проведя за фарм-клуб "медведей" 31 матч, в среднем отражая 93 процента бросков. Суббан провел 32 матча. Он отразил 91,7 процента бросков.