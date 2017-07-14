Брат Суббана продлил контракт с "Бостоном"

Брат защитника "Нэшвилла" Пи. Кей. Суббана Малькольмом Суббан, выступающий на позиции вратаря, подписал новый контракт с "Бостоном", информирует пресс-служба "Брюинз". Также переподписал договор голкипер Зейн Макинтайр.

Соглашение с хоккеистами рассчитано на два года. Если игроки будут выступать в НХЛ, то их заработная плата составит 650 тысяч долларов за сезон.

В минувшем сезоне голкипер играл в АХЛ, проведя за фарм-клуб "медведей" 31 матч, в среднем отражая 93 процента бросков. Суббан провел 32 матча. Он отразил 91,7 процента бросков.