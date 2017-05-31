Брассар перенесет операцию на плече и может выбыть на пять месяцев

Нападающий "Оттава" Дерик Брассар перенесет операцию на плече из-за травмы в Кубке Стэнли, сообщает сайт НХЛ. Форвард прошел медицинское обследование после вылета из плей-офф, которое выявило у хоккеиста разрыв плечевого сустава.

Отмечается, что восстановление после операции может занять порядка 5 месяцев. В клубе ожидают, что Брассар сможет восстановиться к следующему сезону. В регулярном чемпионате он провел 81 матч и набрал 39 (14+25) очков, а также записал на свой счет 11 (4+7) очков.

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