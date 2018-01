Нападающий "Ванкувера" Брок Бозер выиграл конкурс на точность бросков в рамках шоу-программы Матча звезд НХЛ. 20-летний американец поразил все мишени за 11,136 секунды.

Второе место занял Брайан Бойл из "Нью-Джерси", справившийся за 11,626 секунды, а замкнул тройку лучших Джеймс Нил из "Вегаса", которому потребовалось 14,262 секунды.