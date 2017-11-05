Бозер, Хаула и Кроуфорд - звезды дня в НХЛ

Нападающий "Ванкувера" Брок Бозер признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче против "Питтсбурга" (4:2) он оформил хет-трик (первый в карьере в НХЛ) о отдал одну результативную передачу.

Второй звездой дня стал нападающий "Вегаса" Эрик Хаула. На его счету две шайбы и одна результативная передача в матче против "Оттавы" (5:4).

Третьей звездой признан вратарь "Чикаго" Кори Кроуфорд. От отразил все 24 броска в матче против "Миннесоты" (2:0).