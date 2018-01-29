Бозер, Айкел, Ленер - звезды недели НХЛ

Нападающий "Ванкувера" Брок Бозер назван первой звездой недели в НХЛ. В двух матчах регулярного чемпионата он забросил две шайбы. Кроме того, он выиграл конкурс на точность броска в мастер-шоу перед Матчем звезд НХЛ, а в самом матче был признан самымм ценным игроком встречи.

Второй звездой недели стал Джек Айкел из "Баффало". На его счету 5 (2+3) очков в трех матчах. Третьей звездой дня назван одноклубник Айкела вратарь Робин Ленер. Он провел два поединка на ноль, отразив в общей сложности 63 броска.