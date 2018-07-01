Бозак после 9 лет в "Торонто" перешел "Сент-Луис"

"Сент-Луис" на официальном сайте объявил о переходе в клуб нападающего "Торонто" Тайлера Бозака. Соглашение между 32-летним канадским форвардом и "Блюз" рассчитано на три года.

Форвард, не выбиравшийся на драфте, провл за "Мэйпл Ливз" девять сезонов. В последнем из них он сыграл в 81 матче "регулярки", набрав 43 (11+32) очка. В плей-офф на его счету 4 (2+2) балла за результативность в 7 играх.