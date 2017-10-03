Бойл может пропустить старт сезона из-за своей болезни

Нападающий "Нью-Джерси" Брайан Бойл продолжает самостоятельную подготовку к сезону, после того, как у него был диагностирован хронический миелоидный лейкоз. Хоккеист пока не возвращается к общим занятиям и, скорее всего, пропустит первые матчи сезона, сообщает NBC.

Во вторник 32-летний хоккеист вновь посетит врачей. Ранее сообщалось, что заболевание находится на ранних стадиях, поэтому поддается лечению с помощью медикаментов.

В прошлом сезоне Бойл провел 75 матчей в составе "Тампа-Бэй" и "Торонто" и записал на свой счет 25 (13+12) очков. Первый матч сезона "Нью-Джерси" проведет 7 октября против "Колорадо".