"Бостон" забросил четыре безответные шайбы "Монреалю"

"Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА всухую победил "Монреаль" - 4:0. "Канадиенс" потерпели шестое поражение в последних семи встречах. "Брюинз" одержали третью победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Монреаль" (Монреаль) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)
Голы: Маккуэйд - 2 (Цегларик, Краг), 8:57 - 1:0. Хара - 5 (мен., Спунер, Маршанд), 25:08 - 2:0. Крейчи - 14 (бол., Бэкес, Цегларик), 35:05 - 3:0. Ватрано - 8 (Крейчи, Пастрняк), 45:00 - 4:0.
Вратари: Раск - Прайс.
Штраф: 22 - 24.
Броски: 36 (9+17+10) - 25 (11+7+7).
Наши: - - Радулов (19:58/2/-1), Нестеров (15:38/0/-1), Марков (18:52/2/0), Емелин (21:50/0/-1).
fifa_guru
Предвкушал я эту встречу. Ведь и в Бостоне и Монреале на данный момент больше игровое и результативное первое звено, чем остальные. Вратари - Раск и Прайс, являющиеся сильными в лиге. Конечно, предугадать результат нереально, особенно сухарь, особенно 4-0. :) Мишки, забив, получили удаления. Монреаль при игре 5 на 3 целых 1,5 минуты не мог размочить счет. А Бостон, меж тем, мало того что отстоял 3 на 5, но смог и забить в меньшинстве. пошли эмоции, мистер "псих" удалился, и бостон реализовал еще и большинство. В целом, реализация большинства хромает и у тех и у других - при таком обильном количестве удалений, реализовано всего одно. Радует, что Бостон перед длительным (6 дней) отдыхом, смог выиграть матчи. Теперь нужно ждать как сыграют конкуренты свои матчи - пантеры и айлендерс
06:55