"Бостон" забросил 5 шайб "Нэшвиллу"

"Бостон" обыграл "Нэшвилл" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Потерпев поражение, "Предаторз" упустили шанс подняться на второе место в Западной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Нэшвилл" - 5:2 (1:0, 0:1, 4:1)

Голы: Бержерон - 10 (Макэвой, Маршан), 15:10 - 1:0. Джохансен - 6 (Смит, Йоси), 33:01 - 1:1. Бержерон - 11 (бол., Хейнен, Пастрняк), 41:44 - 2:1. Террис - 6 (Йоси, Саломяки), 49:17 - 2:2. Маршан - 12 (бол., Пастрняк, Бержерон), 51:23 - 3:2. Пастрняк - 23 (Маршан), 54:09 - 4:2. Керали - 2 (п.в., Макэвой, Галак), 58:01 - 5:2.

Вратари: Галак - Ринне (57:53 - 58:01).

Штраф: 4 - 6.

Броски: 32 (10+11+11) - 30 (7+15+8).

22 декабря. Бостон. TD Garden.