"Бостон" выставил Худобина на драфт отказов

"Бостон" на своем официальном сайте объявил, что голкипер Антон Худобин выставлен на драфт отказов. 30-летний российский хоккеист перешел в клуб летом 2016 года и в регулярном чемпионате НХЛ провел всего 8 матчей, в которых одержал одну победу при проценте отраженных бросков 88,5 процента.

Ранее Худобин выступал за такие команды, как "Миннесота", "Каролина" и "Анахайм". Отметим, что недавно "Виннипег" выставлял на драфт отказов российского нападающего Александра Бурмистрова, которого забрала "Аризона".