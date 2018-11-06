06:07 | Хоккей — НХЛ

"Бостон" выиграл у "Далласа"

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"Бостон" в овертайме обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Брюинз" прервал трехматчевую победную серию "Старз".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Даллас" - 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Факса - 3 (мен., Хейсканен), 3:51 - 0:1. Пастрняк - 12 (бол., Бержерон, Дебраск), 5:11 - 1:1. Маршан - 5 (бол., Крейчи, Краг), 64:29 - 2:1.

Вратари: Раск - Худобин.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 35 (13+8+11+3) - 25 (4+9+10+2).

Наши: - - Ничушкин (10.42/1/0).

6 ноября. Бостон. TD Garden.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/nhl/2018-2019/

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