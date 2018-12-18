"Бостон" всухую обыграл "Монреаль"

"Бостон" обыграл "Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:0. По шайбе в этой встрече забросили нападающие Йоаким Нордстрем, Колби Кейв, Давид Крейчи и Брэд Маршан.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Монреаль" - "Бостон" - 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
Голы: Нордстрем - 5 (Бэкес, Кейв), 2:21 - 0:1. Кейв - 1 (Макэвой, Пастрняк), 39:34 - 0:2. Крейчи - 6 (Макэвой), 40:46 - 0:3. Маршан - 11 (бол., Пастрняк, Краг), 45:06 - 0:4.
Вратари: Прайс - Галак.
Штраф: 8 - 8.
Броски: 22 (5+8+9) - 35 (13+13+9).
18 декабря. Монреаль. Centre Bell.
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