"Бостон" в третий раз обыграл "Торонто"

"Бостон" переиграл "Торонто" в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (3:1). Счет в серии стал 3-1 в пользу "Брюинз". Пятая игра состоится 22 апреля в 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

1/8 финала

4-й матч

"Торонто" - "Бостон" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Краг - 1 (Миллер, Пастрняк), 0:28 - 0:1. Плеканец - 1 (Марло, Марнер), 7:43 - 1:1. Маршан - 2 (Пастрняк, Маккуэйд), 36:55 - 1:2. Дебраск - 2 (Крейчи), 44:17 - 1:3.

Вратари: Андерсен (57:08) - Раск.

Штраф: 0 - 2.

Броски: 32 (12+10+10) - 21 (7+9+5).

Наши: Зайцев (21:07/1/-1) - -.

20 апреля. Торонто. Air Canada Centre.

Счет в серии: 1-3.