"Бостон" в третий раз обыграл "Торонто"

"Бостон" переиграл "Торонто" в 4-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (3:1). Счет в серии стал 3-1 в пользу "Брюинз". Пятая игра состоится 22 апреля в 3.00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
1/8 финала
4-й матч
"Торонто" - "Бостон" - 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)
Голы: Краг - 1 (Миллер, Пастрняк), 0:28 - 0:1. Плеканец - 1 (Марло, Марнер), 7:43 - 1:1. Маршан - 2 (Пастрняк, Маккуэйд), 36:55 - 1:2. Дебраск - 2 (Крейчи), 44:17 - 1:3.
Вратари: Андерсен (57:08) - Раск.
Штраф: 0 - 2.
Броски: 32 (12+10+10) - 21 (7+9+5).
Наши: Зайцев (21:07/1/-1) - -.
20 апреля. Торонто. Air Canada Centre.
Счет в серии: 1-3.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
black rider.
Марнер-- пустострел, не реализовать выход один в ноль,когда счёт был ещё равным.Зачем было выигрывать третий матч?Уже загорали бы на пляжах, где-то во Флориде или Калифорнии,а так продлили на два дня себе агонию и мне добьют нервную систему
18:50 20 апреля
Vasek
торонтовские СМИ уже потирают руки и стряхивают пыль с методичек?! ))) Короче Торонте всеми правдами и не правдами нужно летом дергать к себе Карлссончега и/или Даути. Иначе загнобят местные СМИ детсад, Бэбса и Шэнни заодно. Ламорелло сбежит из города в женском платье. Остон беги оттуда. В 2022-м, как Кессел, перейдёт в Пенс на замену Малкину и Филу )))
09:47 20 апреля
roughboy
бостон, надо дожимать.. а потом тампу
08:40 20 апреля
За Арсеналий с децтва!))
Бостон-Питтсбург неизбежно?))
08:05 20 апреля
Весёлый©
С Марнером всё нормуль (и это без араба), а вот мексикос и Ню - убирайтесь.
06:17 20 апреля
gibson
Где великие Марнер и Мэттьюс?
05:29 20 апреля
fifa_guru
Намного лучше смотреть прямую трансляцию нежели потом вечером смотреть в повторе.) удалось посмотреть первых два периода, третий кусками только. В первом периоде - в целом игра равная. кроме голов особо опасных моментов выделить нечего. Не успел продрать глаза, как даже толком не понял как первый гол с первого удара прошла через андерсена. Ответный гол забил недавно отметившийся в статьях, ненавистник бостона плеканец, который по матчу смотрелся неплохо, при нем лучше игра торонто чем при комарове. хотя игры дома. вообще звено марнера с ветеранами марло и плеканец выделялось всю игру. второй период - более преимущественно под натискомм торонто, особенно начало и середина. неиспользованный выход марнера на встрече с раском, не заскочила шайба в ворота после удара бозака и добивании игроком Торонто. У бостона запомнилась спинорама маршанда с ударом по воротам. ну и само собой гол - когда тот же маршанд и пастернак создали контратаку после вбрасывания из своей зоны. скорее по игре должно быть 2-1 в пользу торонто после 2 периода, и походу этот гол надломил кэнаков. в третьем периоде не зацепил опасных моментов. все удары в вратаря и тд. Ищу информацию по бержику, не играл эту игру.
05:04 20 апреля