"Бостон" уволил Жюльена, команду временно будет тренировать его помощник

Руководство "Бостона" отстранило от работы главного тренера команды Клода Жюльена, сообщает сайт НХЛ. Вместо него временно руководить командой будет его помощник Брюс Кэссиди. 56-летний Жюльен работал с "Медведями" с 2007 года, а в текущем сезоне его команда идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что под руководством канадского специалиста "Бостон" выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2010/11 и дважды выигрывал свой дивизион. Кэссиди начинал работу в "Бостоне" в 2008 году в фарм-клубе "Медведей" - "Провиденс" и лишь с текущего сезона дебютировал в качестве помощника главного тренера.