"Бостон" уволил Жюльена, команду временно будет тренировать его помощник

Руководство "Бостона" отстранило от работы главного тренера команды Клода Жюльена, сообщает сайт НХЛ. Вместо него временно руководить командой будет его помощник Брюс Кэссиди. 56-летний Жюльен работал с "Медведями" с 2007 года, а в текущем сезоне его команда идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.
Отметим, что под руководством канадского специалиста "Бостон" выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2010/11 и дважды выигрывал свой дивизион. Кэссиди начинал работу в "Бостоне" в 2008 году в фарм-клубе "Медведей" - "Провиденс" и лишь с текущего сезона дебютировал в качестве помощника главного тренера.
Vasek
DRW, а сорри. Ты про Кэссидди. Ну эт точно ноунэйм)))
17:18
Vasek
DRW, Помню его в Вашингтоне, такой весь из себя был. Сам никто, звать никак, тренер был никакой (не знаю как сейчас), но Ягру время урезал, и пытался дать попнять, что он самый крутой, а Ягр так, погулять вышел. Ну и погнали его быстренько из Вашингтона. :))))) ------------- шта? Жульен никогда не работал в ВК.
17:15
DRW
Помню его в Вашингтоне, такой весь из себя был. Сам никто, звать никак, тренер был никакой (не знаю как сейчас), но Ягру время урезал, и пытался дать попнять, что он самый крутой, а Ягр так, погулять вышел. Ну и погнали его быстренько из Вашингтона. :)))))
17:07
Vasek
Werewolf, .BattleFish. Сначала Хич, теперь Жульен с грибами, следующий кто... Бэбкок!?)))_______Саливана..... У пингвинов примета: уволили тренера - выиграли кубок. Уже два раза прокатило )-------------------------- Флорида, Айлы, Блюз и Бостон решили пойти тем же путём... Пенс в ответку за плагиат выиграет вторую Чашку подряд с тем же тренером!)))
17:05
Werewolf
skua Упёртый русский___ 100%, c Хохлачевым команда бы сомтрелось иначе. Может просто Знаркок круче Жульена ? Ой, стоп, всего 4 шайбы в 24 сыгранных играх за СКА... Дальше продолжать ?__________Ты просто ни фига не разбираешься в хоккее. В НХЛ всего одна причина увольнения тренеров - русофобство. Хич вон за то же самое вылетел )))) Скоро Лысого из вашиков уберут. Других причин отродясь не было.
17:05
Vasek
Упёртый русский, Всё совершенно логично. Нет результатов последние 3 года - неизбежна отставка. Ожидалось. Зря он Хохлача гнобил... ---------------- а Хич загнобил Якупова?!))) Все ясно в руководстве ZOG теперь русские!)))
17:04
Werewolf
.BattleFish. Сначала Хич, теперь Жульен с грибами, следующий кто... Бэбкок!?)))_______Саливана..... У пингвинов примета: уволили тренера - выиграли кубок. Уже два раза прокатило )
17:03
skua
Упёртый русский___ 100%, c Хохлачевым команда бы сомтрелось иначе. Может просто Знаркок круче Жульена ? Ой, стоп, всего 4 шайбы в 24 сыгранных играх за СКА... Дальше продолжать ?
17:01
.BattleFish.
Сначала Хич, теперь Жульен с грибами, следующий кто... Бэбкок!?)))
17:01
Werewolf
Начинаются рокировки перед пловом.
16:58
fifa_guru
Плюсую ко всем трем нижеотписавшимся
16:43
roughboy
я еще в прошлом году ждал увольнения.. удивлен че так долго терпели))
16:32
Упёртый русский
Всё совершенно логично. Нет результатов последние 3 года - неизбежна отставка. Ожидалось. Зря он Хохлача гнобил...
16:24
Termin79
Интересно посмотреть, как теперь будут мишки играть. Команда то сильная по составу.
16:21