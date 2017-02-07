16:14 | ХОККЕЙ — НХЛ

"Бостон" уволил Жюльена, команду временно будет тренировать его помощник

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Руководство "Бостона" отстранило от работы главного тренера команды Клода Жюльена, сообщает сайт НХЛ. Вместо него временно руководить командой будет его помощник Брюс Кэссиди. 56-летний Жюльен работал с "Медведями" с 2007 года, а в текущем сезоне его команда идет на 9-м месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Отметим, что под руководством канадского специалиста "Бостон" выиграл Кубок Стэнли в сезоне-2010/11 и дважды выигрывал свой дивизион. Кэссиди начинал работу в "Бостоне" в 2008 году в фарм-клубе "Медведей" - "Провиденс" и лишь с текущего сезона дебютировал в качестве помощника главного тренера.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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Vasek

DRW, а сорри. Ты про Кэссидди. Ну эт точно ноунэйм)))

17:18

Vasek

DRW, Помню его в Вашингтоне, такой весь из себя был. Сам никто, звать никак, тренер был никакой (не знаю как сейчас), но Ягру время урезал, и пытался дать попнять, что он самый крутой, а Ягр так, погулять вышел. Ну и погнали его быстренько из Вашингтона. :))))) ------------- шта? Жульен никогда не работал в ВК.

17:15

DRW

Помню его в Вашингтоне, такой весь из себя был. Сам никто, звать никак, тренер был никакой (не знаю как сейчас), но Ягру время урезал, и пытался дать попнять, что он самый крутой, а Ягр так, погулять вышел. Ну и погнали его быстренько из Вашингтона. :)))))

17:07

Vasek

Werewolf, .BattleFish. Сначала Хич, теперь Жульен с грибами, следующий кто... Бэбкок!?)))_______Саливана..... У пингвинов примета: уволили тренера - выиграли кубок. Уже два раза прокатило )-------------------------- Флорида, Айлы, Блюз и Бостон решили пойти тем же путём... Пенс в ответку за плагиат выиграет вторую Чашку подряд с тем же тренером!)))

17:05

Werewolf

skua Упёртый русский___ 100%, c Хохлачевым команда бы сомтрелось иначе. Может просто Знаркок круче Жульена ? Ой, стоп, всего 4 шайбы в 24 сыгранных играх за СКА... Дальше продолжать ?__________Ты просто ни фига не разбираешься в хоккее. В НХЛ всего одна причина увольнения тренеров - русофобство. Хич вон за то же самое вылетел )))) Скоро Лысого из вашиков уберут. Других причин отродясь не было.

17:05

Vasek

Упёртый русский, Всё совершенно логично. Нет результатов последние 3 года - неизбежна отставка. Ожидалось. Зря он Хохлача гнобил... ---------------- а Хич загнобил Якупова?!))) Все ясно в руководстве ZOG теперь русские!)))

17:04

Werewolf

.BattleFish. Сначала Хич, теперь Жульен с грибами, следующий кто... Бэбкок!?)))_______Саливана..... У пингвинов примета: уволили тренера - выиграли кубок. Уже два раза прокатило )

17:03

skua

Упёртый русский___ 100%, c Хохлачевым команда бы сомтрелось иначе. Может просто Знаркок круче Жульена ? Ой, стоп, всего 4 шайбы в 24 сыгранных играх за СКА... Дальше продолжать ?

17:01

.BattleFish.

Сначала Хич, теперь Жульен с грибами, следующий кто... Бэбкок!?)))

17:01

Werewolf

Начинаются рокировки перед пловом.

16:58

fifa_guru

Плюсую ко всем трем нижеотписавшимся

16:43

roughboy

я еще в прошлом году ждал увольнения.. удивлен че так долго терпели))

16:32

Упёртый русский

Всё совершенно логично. Нет результатов последние 3 года - неизбежна отставка. Ожидалось. Зря он Хохлача гнобил...

16:24

Termin79

Интересно посмотреть, как теперь будут мишки играть. Команда то сильная по составу.

16:21

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