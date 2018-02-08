"Бостон" разгромил "Рейнджерс", Худобин отразил 21 бросок и сделал передачу

"Бостон" на выезде обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. Дубль в этой встрече на свой счет записал форвард "Брюинз" Патрис Бержерон.
Российский голкипер команды Антон Худобин отразил 21 бросок из 22. Кроме того, вратарь сделал результативную передачу. Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич не принимал участия в игре из-за травмы.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Рейнджерс" - "Бостон" - 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)
Голы: Рик Нэш - 16, 5:00 - 1:0. Райли Нэш - 8 (Бэкес, Хейнен), 7:54 - 1:1. Хара - 5 (Дебраск), 16:09 - 1:2. Бержерон - 23 (Пастрняк, Краг), 23:47 - 1:3. Шаллер - 8 (Гржельчик, ХУДОБИН), 27:25 - 1:4. Бержерон - 24 (мен., Маршан, Хара), 30:00 - 1:5. Керали - 5 (Чарник, Гржельчик), 46:34 - 1:6.
Вратари: Лундквист (Павелец, 27:25) - ХУДОБИН.
Штраф: 14 - 14.
Броски: 22 (11+7+4) - 34 (11+11+12).
8 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
Vasek
ростовский свин, а это как раз обратная сторона финала - пришлось расставаться с выборами на драфте, чтобы усилить состав. Но с молодежью там порядок. Кроме драфта есть рынок UFA-студентов, где Рагс лучше всех работают, им легко затащить студента в Нью-Йорк легче, чем в Аризону например ))) Ещё Питтсбург (Шери, Роуни, Астон-Риз) и внезапно Нью-Джерси (Бутчер) на этом поприще сработали отлично. Веси Раги как раз оттуда взяли. Леттиери недавно заигравший тоже, запомнился по игре с Пенс. Ещё кто-то в фарме. И Степку (ещё он же ушел, про него забыл) на высокий драфт-пик обменяли. Там норм с проспектами, у Питтсбурга, например, похуже. Да и не решает драфт все вопросы. Нефть и Собаки, как живой пример, столько талантов угробили за последние 10 лет. З.Ы. Похоже Чикаго тоже решило станковать сезон, чтобы усилить систему за счет сильного драфта дабы снизить нагрузку на платежку. Боумэн мобыть все ещё хитер =))
11:34
Adios Amigos R...
ростовский свин ================= Ну почему интересных молодых форвардов не видно? Есть они - тот же Веси, Буч, да и 3ибанежад, Крайдер, Миллер в самом соку, просто остановились в развитии и не прогрессируют в последнее время. Крайдер правда травмирован давно...Да и те же Цукарелло, Грабнер, Хейс напы добротного уровня. Имхо, по именам не хуже чем у Вегаса атака, только суперзвезд разве что нет, но их и у рыцарей нет, не считать же таковым Нила. Дело в тренере, имхо, похоже Виньо в творческом тупике, команда сдала даже по сравнению с прошлым годом...Ну или парочку обменов что-бы встряхнуть коллектив...
11:30
ростовский свин
Vasek...вот именно за 3 года после финала рейнджеры плохо выбирали на драфтах-на мой вкус подбор игроков в атаке у рагс -отстойный-) всегда это писал не стесняясь.Интересных молодых форвардов не видно.нападение какое то чернорабочее ,оборонительное,линия обороны добротная не более.Топов там тоже нету.даже у той же филадельфии состав и то поинтереснее выглядит,за исключением вратарей.
11:08
Vasek
На Далина слишком много претендентов. Больше, чем на МакДи 3 года назад. Даже странно как-то. Далин всего лишь деф.
10:56
Vasek
ростовский свин, было-было ))) тут и покупка Шатты, и переплата Смиту, и "усиление" Дэарнем... все было против Рагс. Теперь очевидно, что на сезон они положили болт. Нэша уже шопят, а с ним наверное Грабнера, Дэарне, Павелика... Макдону вряд ли. Короче сезон будут доигрывать молодняком из АХЛ и ноунэймами уровня 4-го звена (Маклауд, Кэрри и прочий хлам). За 3 года команда уровня финала КС превратилась в унылое г*о.
10:54
ростовский свин
рейнджерс кстате походу взяли курс на слив сезона? танкуют? далина или задину хотят получить? Помнится я и васек еще перед началом сезона предсказывали непопадание в плов.Походу прогноз сбудется.
10:30
Sправедливый
Вот так, действительно, от ненависти до любви, всего то, один шаг... Ну или пара-тройка сезонов. )))
09:58
Vasek
а когда Рабинера ездил в командировку в Сан-Хосе, Акулы до финала доплыли. Может не черная метка, не? )))
09:52
bezik
по слухам особо нечего вбрасывать. Все те же реалии: Нэш - Вегас, Даллас, ,СХШ; Макдона - ТБЛ, ТМЛ,Пеги и Мишки; за Пачи хотят 1 и 2 раунд, проспект и игрок основы; ЛАК интересуются Фанефом, Оттава будет платить часть з/п; Пенс хотят Каллена вернуть
09:27
Kurt
Adios Amigos R... gibson Бержерон претендент на Харта? 07:03 ================= Срочно Рабинера в Бостон в командировку... 07:28 Ещё в Калгари и Эдмонтон, так на всякий случай.
09:11
ростовский свин
бостон крутой.бержерон очень крут.
08:01
Adios Amigos R...
gibson Бержерон претендент на Харта? 07:03 ================= Срочно Рабинера в Бостон в командировку...
07:28
Adios Amigos R...
fifa_guru Нэш бостонский оказался крепче ньюйоркского. и не понял, пятиматчевая дисква маршанда вроде какбэ не прошла а он в игре) 06:43 =================== Отсидел Крыс от звонка до звонка и откинулся на свободу с чистой совестью. И по этому радостному поводу вчера был куплен мною в фентази....)
07:26
gibson
Бержерон претендент на Харта?
07:03
Весёлый©
Ох, какой гол организовала машинка для провокаций (агра) ---> машинке для забрасываний.
06:47
fifa_guru
Нэш бостонский оказался крепче ньюйоркского. и не понял, пятиматчевая дисква маршанда вроде какбэ не прошла а он в игре)
06:43