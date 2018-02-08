"Бостон" разгромил "Рейнджерс", Худобин отразил 21 бросок и сделал передачу

"Бостон" на выезде обыграл "Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:1. Дубль в этой встрече на свой счет записал форвард "Брюинз" Патрис Бержерон.

Российский голкипер команды Антон Худобин отразил 21 бросок из 22. Кроме того, вратарь сделал результативную передачу. Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич не принимал участия в игре из-за травмы.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Рейнджерс" - "Бостон" - 1:6 (1:2, 0:3, 0:1)

Голы: Рик Нэш - 16, 5:00 - 1:0. Райли Нэш - 8 (Бэкес, Хейнен), 7:54 - 1:1. Хара - 5 (Дебраск), 16:09 - 1:2. Бержерон - 23 (Пастрняк, Краг), 23:47 - 1:3. Шаллер - 8 (Гржельчик, ХУДОБИН), 27:25 - 1:4. Бержерон - 24 (мен., Маршан, Хара), 30:00 - 1:5. Керали - 5 (Чарник, Гржельчик), 46:34 - 1:6.

Вратари: Лундквист (Павелец, 27:25) - ХУДОБИН.

Штраф: 14 - 14.

Броски: 22 (11+7+4) - 34 (11+11+12).

8 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.