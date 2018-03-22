"Бостон" проиграл "Сент-Луису", Худобин отразил 18 бросков

"Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл на своей площадке "Бостон" - 2:1 в овертайме. Дубль в этой встрече на счету нападающего Джейдена Шварца.

В составе "Блюз" на площадку выходили форварды Иван Барбашев и Никита Сошников. В воротах "Брюинз" играл Антон Худобин. Россиянин отразил 18 бросков из 20.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сент-Луис" - "Бостон" - 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0)

Голы: Донато - 2 (бол.), 10:12 - 0:1. Шворц - 21 (Стин, Шенн), 49:36 - 1:1. Шворц - 22 (Парэйко, Шенн), 60:30 - 2:1.

Вратари: Аллен - ХУДОБИН.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 20 (5+9+5+1) - 22 (9+8+5+0).

Наши: Барбашев (13:54/1/0), Сошников (10:15/1/0) - -.

22 марта. Сент-Луис. Scottrade Center.