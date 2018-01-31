"Бостон" проиграл "Анахайму", несмотря на 24 сэйва Худобина

"Анахайм" обыграл "Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Ворота "Брюинз" защищал российский вратарь Антон Худобин, который сделал 24 сэйва.

В других встречах "Нью-Джерси" на выезде переиграл "Баффало", а "Каролина" взяла верх над "Оттавой".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Баффало" - "Нью-Джерси" - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы: Вуд - 14 (Батчер, Палмиери), 25:49 - 0:1. Холл - 18 (Братт, Хишир), 45:31 - 0:2. Маккейб - 3 (бол., О`Райлли), 54:58 - 1:2. Палмиери - 9 (п.в.), 59:54 - 1:3.

Вратари: Ленер (58:23 - 59:54) - Кинкейд.

Штраф: 0 - 8.

Броски: 28 (11+7+10) - 28 (9+10+9).

Баффало. KeyBank Center.

"Бостон" - "Анахайм" - 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Голы: Сильверберг - 12 (Фаулер, Ракелль), 9:04 - 0:1. Хенрик - 14 (бол., Ракелль, Фаулер), 13:59 - 0:2. Спунер - 8 (Краг, Пастрняк), 59:18 - 1:2. Хенрик - 15 (п.в.), 59:53 - 1:3.

Вратари: ХУДОБИН (58:43 - 59:19, 59:29 - 59:53) - Гибсон (Миллер, 52:35).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 31 (5+13+13) - 27 (15+4+8).

Наши: - - -.

31 января. Бостон. TD Garden.

"Каролина" - "Оттава" - 2:1 (0:0, 0:1, 2:0)

Голы: Пажо - 7 (Смит, Карлссон), 38:48 - 0:1. Ахо - 17 (Терявяйнен, Стаал), 41:49 - 1:1. Раск - 12 (бол., Уильямс, Хэнифин), 51:32 - 2:1.

Вратари: Уорд - Андерсон (59:55).

Штраф: 2 - 6.

Броски: 39 (8+18+13) - 30 (10+12+8).

Роли. PNC Arena.