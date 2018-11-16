"Бостон" потерял Хару на неопределенный срок из-за травмы

Защитник "Бостона" Здено Хара получил травму и выбыл на неопределенный срок, сообщает официальный сайт НХЛ.

Хоккеист досрочно вернулся в Бостон из выездного турне команды, чтобы пройти медицинское обследование в связи с травмой ноги.

41-летний защитник получил повреждение в первом периоде матча против "Колорадо", который состоялся в среду и завершился поражением "Бостона" со счетом 3:6. У него подвернулась нога в столкновении с нападающим "Эвеланш" Карлом Содербергом.

Хара проводит 21-й сезон в НХЛ и сыграл в этом чемпионате 18 матчей, набрав четыре (3+1) очка.

UPDATE: Zdeno Chara will travel back to Boston to be re-evaluated by team doctors. The team will issue further updates when available. – Boston Bruins (@NHLBruins) 15 ноября 2018 г.

В составе "Бостона" также отсутствуют защитники Брэндон Карло (верхняя часть тела), Чарли Макэвой (сотрясение мозга), Кеван Миллер (кисть) и Урхо Вааканайнен (сотрясение).

Следующий матч "Бостон" проведет в пятницу (субботу по московскому времени) против "Далласа".

В общей сложности Хара сыграл 1441 матч в НХЛ, записав на свой счет 632 (198+434) очка и заработав коэффициент полезности плюс-243.

Нынешний сезон стал 13-м для защитника в "Бостоне". Он также играл за "Айлендерс" (4 сезона) и "Оттаву" (4 сезона).

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