"Бостон" потерпел четвертое поражение подряд, уступив "Анахайму"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Анахайм" одержал победу над "Бостоном" – 4:2.

В составе "Дакс" по два очка (1+1) на свой счет записали защитник Джош Мэнсон и нападающий Ник Ритчи.

Российский вратарь "Брюинз" Антон Худобин не принимал участие в этой игре, оставшись в запасе. Отметим, что для "медведей" данное поражение стало четвертым подряд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Анахайм" – "Бостон" – 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)

Голы: Руа – 1 (Ритчи, Ватанен), 13:26 – 1:0. Хейнен – 3 (Дебраск, Нэш), 28:38 – 1:1. Мэнсон – 1 (Перри, Ракелль), 34:24 – 2:1. Ритчи – 2 (Верметт, Мэнсон), 39:13 – 3:1. Грант – 4 (Перри), 42:35 – 4:1. Аккьяри – 1 (Карло, Дебраск), 59:38 – 4:2.

Вратари: Гибсон – Раск.Штраф: 4 – 0.Броски: 27 (11+3+13) – 41 (11+15+15).

16 ноября. Анахайм. Honda Center.

Турнирная таблица – здесь