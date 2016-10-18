"Бостон" победил "Виннипег"

"Бостон" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Виннипег" – 4:1. Отметим, что при этом "Брюинз" нанесли на 10 бросков в створ меньше, чем соперник. Российский нападающий "Джетс" Александр Бурмистров отметился результативной передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Бостон" - 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Наши: Бурмистров (10:02/0/-1) - -.

Голы: Уилер - 3 (БУРМИСТРОВ), 10:00 - 1:0. Мур - 1 (Шаллер, Аккьяри), 10:19 - 1:1. Пастрняк - 4 (Маршан, Раск), 39:02 - 1:2. Карло - 1, 58:01 - 1:3. Хара - 1 (п.в., Раск), 59:10 - 1:4.

Вратари: Хеллебайк (58:20 - 59:10) - Раск.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 35 (15+12+8) - 25 (9+7+9).