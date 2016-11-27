"Бостон" победил "Тампа-Бэй", Кучеров впервые подрался в НХЛ, Нестеров отдал передачу

"Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил "Тампа-Бэй" со счетом 4:1. Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Нестеров отдал результативную передачу.

Его партнер по команде и соотечественник Никита Кучеров смог отличиться по-другому: провел свою первую драку в НХЛ. Россиянин сцепился с защитником Тори Крагом. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Тампа-Бэй" - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)

Голы: Мур - 6 (Кол. Миллер, Спунер), 22:24 - 1:0. Бэкес - 5 (бол., Бержерон, Краг), 32:30 - 2:0. Хэйс - 1 (Крейчи, Шаллер), 37:33 - 3:0. Пастрняк - 13 (Краг, Маршан), 49:43 - 4:0. Друин - 4 (Хедман, НЕСТЕРОВ), 57:21 - 4:1.

Вратари: Раск - Бишоп.

Штраф: 11 - 9.

Броски: 30 (6+15+9) - 31 (7+9+15).

Наши: - - Кучеров (17:42/0/0), Наместников (10:53/1/-2), Нестеров (21:38/0/1).

27 ноября. Бостон. TD Garden.