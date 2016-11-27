"Бостон" победил "Тампа-Бэй", Кучеров впервые подрался в НХЛ, Нестеров отдал передачу

"Бостон" в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду победил "Тампа-Бэй" со счетом 4:1. Российский нападающий "Лайтнинг" Никита Нестеров отдал результативную передачу.
Его партнер по команде и соотечественник Никита Кучеров смог отличиться по-другому: провел свою первую драку в НХЛ. Россиянин сцепился с защитником Тори Крагом. Оба хоккеиста получили по пять минут штрафа.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Бостон" - "Тампа-Бэй" - 4:1 (0:0, 3:0, 1:1)
Голы: Мур - 6 (Кол. Миллер, Спунер), 22:24 - 1:0. Бэкес - 5 (бол., Бержерон, Краг), 32:30 - 2:0. Хэйс - 1 (Крейчи, Шаллер), 37:33 - 3:0. Пастрняк - 13 (Краг, Маршан), 49:43 - 4:0. Друин - 4 (Хедман, НЕСТЕРОВ), 57:21 - 4:1.
Вратари: Раск - Бишоп.
Штраф: 11 - 9.
Броски: 30 (6+15+9) - 31 (7+9+15).
Наши: - - Кучеров (17:42/0/0), Наместников (10:53/1/-2), Нестеров (21:38/0/1).
27 ноября. Бостон. TD Garden.
Kucherov fights Krug. And that's not a typo. pic.twitter.com/cqzwZgKBm2– Jeremy Houghtaling (@JGHoughtaling) 27 ноября 2016 г.
Rabinovich
вроде Никитос надавал по щщам
01:20
serghi99
Никитос на втором месте в лиге по очкам, с контрактом который дай Бог если в первую сотню входит. Его Тампа должна на руках носить, а его еще хулиганы какие то пресуют.
00:24
Весёлый©
Больше не буду смотреть матчи "Бостона", я - несчастливый талисман, у Бержерона отобрали две шайбы, гг. Тут кто-то сильно хохотался, "как Тампа может вылететь в первом раунде?", ответ "вот так, как в этом матче". Команда без мотивации и лидера, разве что Хедман на свой контракт играет и изредка кто-то, как Кобурн, отрабатывает до конца в паническом приступе (был момент, когда он клюшку таки пропихнул вдогонку перед выходом кого-то из мишек). Не уверен, что во втором периоде вообще на половину площадки Брюинз залезали парни из любимой команды нашего форума. Бержерон катался за воротами без помех, прямо как Кузя какой-то. Друин забил левую шайбу, но его не видно, где те времена, когда он тащил всех покруче Кучерова? В общем, поведут это днище к КС разве что выздоровевшая Стамеска и ТОП-по-статам Маршал Запаса. ;)
00:16