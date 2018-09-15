"Бостон" победил "Калгари" в Китае

"Бостон" обыграл "Калгари" по буллитам в контрольном матче. Выставочная игра прошла в китайском Шэньчжэне. Вторая игра между клубами состоится в Пекине 19 сентября.

НХЛ

Контрольный матч

"Калгари" - "Бостон" - 3:4 Б (1:3, 0:0, 2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Фредерик - 1 (Бакош, Цегларик), 13:42 - 0:1. Донато - 1 (Форсбакка-Карлссон), 15:01 - 0:2. Мур - 1 (Цегларик, Донато), 15:37 - 0:3. Монахэн - 1 (бол., Ткачак, Линдхольм), 19:59 - 1:3. Джиордано - 1, 40:21 - 2:3. Джиордано - 2 (бол., Броди, Годро), 59:14 - 3:3.

Победный буллит: Дебраск.

Вратари: Гиллис - Галак (Раск, 47:29).

15 сентября. Шэньчжэнь. Shenzhen Universiade Sports Centre.