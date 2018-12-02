"Бостон" победил "Детройт", "Виннипег" обыграл "Нью-Джерси"

"Бостон" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:2. Нападающий "Брюинз" Густав Нюквист набрал в этой встрече 3 (1+2) очка.

"Виннипег" в овертайме победил "Нью-Джерси" - 4:3. Победная шабйа на счету Марка Шайфли. В этой встрече он сделал дубль. Защитик "Дэвилз" Егор Яковлев отыграл 16 минут 29 секунд.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" - "Детройт" - 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Голы: Бэкес - 2 (Мур, Кейв), 19:56 - 1:0. Бертуцци - 9 (Расмуссен, Грин), 25:45 - 1:1. Ларкин - 10 (бол., Абделькадер, Нюквист), 37:36 - 1:2. Донато - 2 (бол., Пастрняк, Краг), 45:31 - 2:2. Нильсен - 1 (Декейсер, Нюквист), 51:53 - 2:3. Нюквист - 4 (п.в., Декейсер), 59:33 - 2:4.

Вратари: Раск (57:53) - Ховард.

Штраф: 15 - 19.

Броски: 40 (11+9+20) - 27 (13+7+7).

2 декабря. Бостон. TD Garden.

"Нью-Джерси" - "Виннипег" - 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Юханссон - 5 (Братт), 6:45 - 1:0. Шайфли - 14 (Уилер), 24:25 - 1:1. Моррисси - 2 (Рословик, Перро), 50:32 - 1:2. Копп - 2 (Эпплтон, Лаури), 53:21 - 1:3. Братт - 3 (бол., Сиверсон, Заха), 55:41 - 2:3. Холл - 8 (Хишир, Палмиери), 58:04 - 3:3. Шайфли - 15, 64:43 - 3:4.

Вратари: Кинкейд (57:54 - 58:04) - Броссуа.

Штраф: 4 - 8.

Броски: 39 (14+14+10+1) - 38 (8+13+11+6).

Наши: Яковлев (16.29/0/-1) - -.

2 декабря. Нью-Джерси. Prudential Center.