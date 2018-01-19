"Бостон" победил "Айлендерс", Худобин отразил 22 броска

"Бостон" обыграл "Айлендерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:2. Российский голкипер "Брюинз" Антон Худобин отразил 22 броска из 24.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Айлендерс" - "Бостон" - 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Голы: Эберле - 15 (Барзал), 7:35 - 1:0. Бержерон - 17 (Маршан, Пастрняк), 13:41 - 1:1. Спунер - 7 (Крейчи), 29:47 - 1:2. Бержерон - 18 (бол., Краг, Спунер), 33:49 - 1:3. Бержерон - 19 (Маршан, Макэвой), 43:45 - 1:4. Таварес - 25 (Дж. Бэйли), 54:24 - 2:4. Маршан - 20 (п.в., Крейчи, Нэш), 58:59 - 2:5.
Вратари: Галак (57:38 - 57:45, 57:57 - 58:59) - ХУДОБИН.
Штраф: 2 - 4.
Броски: 24 (10+9+5) - 34 (7+11+16).
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fifa_guru
Adios Amigos R... Какая крыса укусила Бержика?) // )) рядомстоящая!
08:33
Adios Amigos R...
Какая крыса укусила Бержика?)
08:06
Весёлый©
Лопни мои погремушки, two-way снайпер родился!
06:51
fifa_guru
Остановите эту машину (с) второй хет-трик за 2 недели!!! АААААААА (куча эмоций)
06:04