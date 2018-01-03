"Бостон" победил "Айлендерс"

"Бостон" обыграл "Айлендерс" со счетом 5:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Медведи" одержали вторую победу кряду, "Островитяне" потерпели третье поражение подряд. Самым результативным игроком в составе победителей стал Брэд Маршан, набравший 2 (1+1) очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" – "Бостон" – 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)

Голы: Хейнен - 10 (Нэш), 8:17 - 0:1. Эберле - 14, 9:30 - 1:1. Бержерон - 12 (Маршан, Хейнен), 28:28 - 1:2. Маршан - 16 (Пастрняк), 49:04 - 1:3. Шаллер - 5 (Керали, Макэвой), 55:02 - 1:4. Аккьяри - 5 (п.в., Шаллер, Миллер), 57:47 - 1:5.

Вратари: Галак (56:57 - 57:47) - Раск.

Штраф: 8 - 10.

Броски: 26 (12+8+6) - 38 (9+17+12).

Наши: - - -.

3 января. Нью-Йорк. Barclays Center.